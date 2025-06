Beni confiscati a Trentola Ducenta apre il Villaggio sportivo Campo Libhero

A Trentola Ducenta, beni confiscati si trasformano in un innovativo villaggio sportivo, il primo in Italia a nascere da un'azienda sequestrata. Questo spazio, il Campo Libhero, mira a promuovere uguaglianza, legalitĂ e rigenerazione urbana, offrendo opportunitĂ di sport e incontri con campioni, e diventando un simbolo di rinascita e speranza per l'intera comunitĂ . Un progetto ambizioso che dimostra come la riappropriazione possa generare nuova linfa sociale e culturale.

L’obiettivo è trasformare, per la prima volta in Italia, un’azienda confiscata in un temporary sport center, dove poter praticare sport, incontrare i campioni del cuore e contrastare qualsiasi tipo di discriminazione, diventando un motore di rigenerazione urbana per l’intero territorio e promuovendo la cultura della legalitĂ . Una sfida ambiziosa lanciata dal Centro Jambo – di proprietĂ della societĂ Cis Meridionale gestita dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitĂ organizzata, sotto l’egida del ministero dell’Interno – nell’ambito del programma dedicato all’inclusione sociale, allo sport e al benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

