Benevento unita per la pace | approvata la mozione Due popoli due Stati

Benevento si distingue ancora una volta come centro di speranza e solidarietà, unendo le voci di sindaci e istituzioni in favore della pace. Durante l’evento “Lievito di pace”, è stata approvata una mozione che sostiene la creazione di due popoli e due Stati, promuovendo il dialogo e la cooperazione tra le parti. Un gesto significativo che sottolinea come l’impegno collettivo possa contribuire a costruire un futuro di convivenza e rispetto reciproco.

Durante l'evento "Lievito di pace", sindaci e istituzioni sannite esprimono solidarietà alla popolazione palestinese e promuovono il dialogo tra i popoli "Adoperarsi in ogni modo e forma possibile e con ogni mezzo utile per potenziare concrete forme di

