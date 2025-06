Benevento Under 17 | domani in campo nella semifinale scudetto

Domani si scrive una nuova pagina di calcio giovanile per il Benevento Under 17, che scende in campo al 'Rocchi' di Viterbo alle 17:30 per affrontare la Pro Vercelli nella semifinale scudetto. Una sfida ricca di emozioni e adrenalina, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale che deciderà il campionato di categoria. In caso di parità , tutto si deciderà ai supplementari e, se necessario, ai rigori. Il sogno continua...

Sarà una giornata importante quella che vivrà domani l'Under 17 del Benevento, impegnata al 'Rocchi' di Viterbo (ore 17:30) nella semifinale contro la Pro Vercelli. Dall'altra parte del tabellone ci sono Spal e Ternana con l'appuntamento con la finale per conquistare lo scudetto di categoria fissato per domenica sera allo ' Scopigno'  di Rieti. In caso di parità al termine del novantesimo previsti supplementari ed eventuali rigori. Questi i convocati di mister Floro Flores: Portieri:  Luongo, Cammarota, Mandato. Difensori:  Kwete, Cerulo, Scarpitella, D'Ambrosio, Formicola, Pisani, Vivolo, Ruggieri.

