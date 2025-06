Benedetto XIV Sella Cento rinnova il contratto del general manager Renato Nicolai fino al 2027

La Benedetto XIV Sella Cento si distingue ancora una volta per la sua capacità di valorizzare il talento e la leadership. Con il rinnovo del contratto di Renato Nicolai fino al 2027, si rafforza l’impegno verso un futuro ricco di successi e iniziative innovative. Il presidente Gianni Fava, nella conferenza di presentazione, ha sottolineato come questa scelta rappresenti un passo importante per consolidare la crescita della società.

La Benedetto XIV Sella Cento è lieta di annunciare il prolungamento del contratto del general manager Renato Nicolai, fino al 2027. Arrivato la scorsa estate, Renato si è calato sin da subito nella realtà centese, mettendo a disposizione la sua grande esperienza e distinguendosi non solo per il risultato raggiunto, ma anche per le iniziative che hanno coinvolto la società. Il presidente Gianni Fava, nella conferenza di presentazione di Renato, si era dichiarato molto soddisfatto per aver individuato una figura competente ed esperta a cui affidarsi e l'ex Sassari, Torino, Fortitudo, tra le tante, non ha tradito le attese.

