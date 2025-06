Bellingham è stato cazziato dalla mamma di Tuchel | Il suo comportamento è ripugnante

Jude Bellingham, protagonista indiscusso della nazionale inglese, si è trovato al centro di un’accesa polemica: la mamma di Tuchel lo ha definito “ripugnante” per il suo comportamento durante le qualificazioni mondiali. Il giovane talento ha mostrato un lato nervoso e ambizioso, che avrebbe intimidito compagni e dirigenti. Dopo essere entrato in campo, le tensioni sono salite alle stelle, lasciando molti a riflettere sulle conseguenze di un atteggiamento così controverso.

Jude Bellingham l’ha fatta grossa. Ha indispettito la mamma di Tuchel. La signora Tuchel dice che il comportamento della star della nazionale inglese allenata dal figlio è. “ripugnante”. Bellingham ha giocato titolare in tutte le qualificazioni ai Mondiali con Tuchel. Ed è stato nervoso per gran parte del tempo: ha “intimidito” i dirigenti e gli altri giocatori dell’Inghilterra con le sue elevate pretese, scrive il Telegraph. Dopo essere entrato dalla panchina nell’amichevole persa questa settimana contro il Senegal, ha preso a calci un distributore d’acqua per la frustrazione dopo che gli era stato annullato un gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bellingham è stato “cazziato” dalla mamma di Tuchel: «Il suo comportamento è ripugnante»

