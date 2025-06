Bellanova sfida tra Napoli e Fulham | l’Atalanta resiste

Il talento di Raoul Bellanova sta attirando l’attenzione internazionale, con il Napoli e il Fulham pronti a sfidarsi per aggiudicarsi le sue magie. Mentre l’Atalanta resiste con orgoglio, il futuro del giovane promettente si fa sempre più incerto e affascinante. Un vero duello di mercato che promette emozioni e colpi di scena: ma quale sarà la prossima mossa? Restate con noi per scoprirlo!

Il talento di Raoul Bellanova non passa inosservato, né in Italia né all'estero. Secondo quanto riportato da

Napoli in pressing per Bellanova, ma spunta anche un club inglese; Gli occhi della Premier sulla Serie A: Bellanova finisce nel mirino del Fulham, l'Atalanta fa muro.

