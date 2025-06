Belfast contro gli immigrati | disordini e incendi dopo la tentata violenza sessuale

Belfast vive notti di tensione e scontri violenti, scatenati dall’indignazione popolare dopo il grave episodio di tentata violenza sessuale su due quattordicenni rom. La città è teatro di disordini, incendi e proteste che riflettono un clima di crescente insicurezza e divisioni sociali. È la terza notte consecutiva di rivolta, segnando un momento critico per una comunità già provata e in cerca di risposte.

Belfast brucia e continua la rivolta contro gli immigrati dopo il tentativo di violenza sessuale, ai danni di una ragazzina, di due quattordicenni rom. Secondo quanto riporta il Guardian, alcune persone con il volto coperto hanno rotto le finestre del centro ricreativo Larne, nella contea di Antrim, usato anche come centro di accoglienza, e appiccato incendi all’esterno, che si sono poi propagati all’interno dell’edificio. E’ la terza notte di subbugli in Irlanda del Nord. I disordini di stanotte a Belfast. I manifestanti che si erano radunati in Bridge Street a Ballymena sono stati invitati a disperdersi polizia dalla antisommossa poco prima delle 21. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it