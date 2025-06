Belen Rodriguez punge Stefano De Martino | Per arrivare ha scelto cosa sacrificare

Belen Rodriguez non perde occasione per far parlare di sé, e questa volta le sue parole pungenti su Stefano De Martino non sono da meno. Dopo la separazione, Stefano ha scelto di concentrarsi sulla carriera, raggiungendo traguardi importanti come conduttore di punta. Ma cosa ha sacrificato lungo il percorso? Scopriamo insieme il dettaglio che ha acceso ancora una volta il dibattito sulle loro vite parallele.

Belen Rodriguez punge Stefano De Martino, parlando del successo del suo ex marito, diventato un conduttore di punta. Dopo la separazione infatti De Martino si è concentrato sul lavoro, ottenendo g randissimi risultati. Belen Rodriguez, il commento pungente su Stefano De Martino. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati legati per diversi anni, fra crisi e ritorni di fiamma. Un amore importante, nato negli studi di Amici di Maria De Filippi, coronato dalle nozze e dalla nascita del figlio Santiago. Nonostante il dolore per la separazione, Belen Rodriguez è rimasta sempre legata a De Martino che è stato, senza dubbio, il grande amore della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez punge Stefano De Martino: “Per arrivare ha scelto cosa sacrificare”

