belen rodriguez lancia una stoccata sulla carriera di stefano de martino

Belen Rodriguez torna a parlare senza filtri, lasciando intravedere una rinascita personale e professionale. Dopo un anno difficile, tra crisi e depressione, la showgirl si apre sul suo percorso di riscoperta, anche in relazione a Stefano De Martino. La sua estate sarà all’insegna di nuovi inizi, affetti autentici e ambiziosi progetti. Ma cosa ha davvero detto su Stefano? La risposta vi sorprenderà.

Belen Rodriguez ha deciso di raccontarsi senza filtri, tirando in ballo anche Stefano De Martino. Dopo mesi di silenzio e lontananza dal piccolo schermo, la showgirl argentina ha rivelato a “Chi” di stare finalmente ritrovando se stessa. Dopo un anno segnato da depressione e crisi, Belen si dice pronta a vivere un’estate di rinascita, circondata dagli affetti più veri. Una vacanza in Sardegna, gli amici, i figli e nuovi progetti per il futuro: così inizia la sua nuova fase. La vacanza della rinascita di Belen Rodriguez in Sardegna. Per Belen Rodriguez sarà una vacanza al mare in Sardegna con le amiche e i rispettivi figli. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it