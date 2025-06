BEAUTYVES Angelino presenta la sua nuova creatura

culture, creando un linguaggio universale di bellezza e autostima. Domenica 15 giugno alle 18:30, vi aspettiamo presso Beauty Price ad Aversa per scoprire insieme questa rivoluzionaria visione del trucco e della cura della pelle, pronta a valorizzare ogni individualità e a celebrare il potere trasformativo dell’amore verso sé stessi. Non mancate a questa emozionante anteprima!

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 18:30, presso lo s tore Beauty Price di Aversa (Caserta), in via Vito di Jasi 103, il giovane imprenditore napoletano del beauty business, make-up artist e beauty designer Antonio Angelino presenterà il suo innovativo progetto BEAUTYVES, un nuovo brand di make-up e skincare che celebra la bellezza interiore e l’importanza del self- loving. La filosofia del marchio trae origine dall’unione di due lingue e due parole: “beauty”, dall’inglese, e “ ves ”, dallo spagnolo, che significa proprio “vedere la bellezza”. In occasione del lancio, i partecipanti saranno immersi in un’atmosfera glam e prenderanno parte ad un evento esclusivo, durante il quale non mancheranno le sorprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it