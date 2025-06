Beach soccer | il Lenergy Pisa approda ai quarti di finale in Europa

Il Lenergy Pisa Beach Soccer scrive una memorabile pagina di storia raggiungendo i quarti di finale dell'Euro Winners Cup a Nazaré, in Portogallo. Dopo una battaglia intensa e ricca di emozioni, i biancorossi si impongono 4-2 sul SK Augur, dimostrando cuore, talento e determinazione. Un risultato che celebra il valore del team e apre nuove sfide entusiasmanti. La strada verso la gloria è tracciata: il sogno continua!

Pisa, 12 giugno 2025 – A Nazaré, in Portogallo, il Lenergy Pisa BS si aggiudica gli ottavi di finale di Euro Winners Cup, grazie al successo per 4-2 su SK Augur. Il primo periodo termina a reti bianche, ma l’incontro è presto aperto nei primi secondi della ripresa: Bertacca torna in campo dopo l’infortunio ed è lui ad aprire la lattina, con Antonio pronto a ripristinare l’equilibrio. Alla metà del periodo Casapieri riporta in vantaggio i nerazzurri, che vanno sul più due grazie alla rete di Hulk nel finale. Nel terzo tempo Stefano Marinai allunga le distanze, il solito Antonio accorcia per gli estoni ma non c’è più tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beach soccer: il Lenergy Pisa approda ai quarti di finale in Europa

