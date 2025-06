Bayern e Nico Williams trattano sull’ingaggio | le cifre in ballo | CMIT

Il Bayern Monaco e Nico Williams sono al centro di intense trattative per il suo ingaggio, con cifre che fanno discutere. Dopo aver mostrato interesse a trasferirsi in Baviera, l’esterno sta negoziando un contratto che potrebbe aggirarsi intorno ai 7,5-8 milioni netti all’anno più bonus. La sfida ora è trovare un’intesa soddisfacente per entrambe le parti, con la prospettiva di un accordo che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera di Williams.

Un’intesa potrebbe essere trovata intorno ai 7,58 milioni netti l’anno piĂą bonus Dopo la disponibilitĂ a trasferirsi in Baviera, il Bayern Monaco ha iniziato i colloqui con l’entourage di Nico Williams per trovare un accordo sull’ingaggio. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’esterno ha avanzato una richiesta economica che, per la societĂ teutonica, comporterebbe un esborso annuale da circa 20 milioni di euro lordi. Bayern e Nico Williams trattano sull’ingaggio: le cifre in ballo (LaPresse) – Calciomercato.it Al netto parliamo di circa 1011 milioni di euro a stagione. Per fonti vicine alla trattativa, un’intesa potrebbe essere trovata intorno ai 7,58 milioni netti l’anno piĂą bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bayern e Nico Williams trattano sull’ingaggio: le cifre in ballo | CM.IT

