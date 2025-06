Bavarian Fest si parte Per due fine settimana ’bionde’ made in Germany

Preparati a vivere un autentico tuffo nella cultura bavarese: il Bavarian Fest torna per la sua 6ª edizione, portando due weekend di allegria, tradizioni e sapori made in Germany nel cuore di San Giorgio. Dal 20 al 22 giugno, il giardino della contrada si trasformerà in un angolo di Baviera, con musica, gastronomia e tanto divertimento. Non perdere l’occasione di immergerti in questa festa unica e suggestiva!

'Bavarian Fest' è la manifestazione organizzata dal Borgo San Giorgio per due fine settimana, in programma per la sua 6ª edizione da domani a domenica 22 giugno nel giardino della sede della contrada di San Giorgio (via Ravenna 52). All'incontro, nella sala dell'Arengo di palazzo municipale, sono intervenuti l'assessore comunale ai Gemellaggi Chiara Scaramagli, il presidente del Borgo San Giorgio Luca Sivieri, il vice presidente della Fondazione Palio Matteo Cristofori e il delegato dell'Avis comunale Gabriele Mantovani. "Questo evento – sottolinea Scaramagli – mantiene vivo il gemellaggio con la città tedesca di Kaufbeuren, che ogni anno si rinnova e si rinsalda tramite questa iniziativa e con la trasferta di una delegazione della nostra città in Baviera, in programma dal 18 al 20 luglio in occasione della Tänzelfest.

