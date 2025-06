battiti live 2025 il cast completo di tutte le serate

Scopri il cast completo di Battiti Live 2025, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Cinque serate imperdibili che uniscono il meglio del Festival di Sanremo, hit estive e la travolgente trap, creando un mix irresistibile di musica e divertimento. Un vero e proprio calderone di suoni che fa molto estate, senza però voler sostituire il mitico Festivalbar. Dal 7 luglio, preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia, perché questa stagione promette emozioni indimenticabili.

Cinque serate di musica che uniscono il Festival di Sanremo, le hit estive e la trap. Un calderone che fa molto estate. Senza però avere la presunzione di sostituirsi al Festivalbar: quello era un programma unico e inimitabile nel panorama televisivo italiano. Battiti Live è da qualche anno un appuntamento fisso nel panorama televisivo estivo. E infatti da lunedì 7 luglio il programma andrà in onda in Prima serata su Canale 5 per cinque puntate, con repliche su La 5 e Mediaset Extra. Conduttori di Battiti Live 2025 saranno Ilary Blasi e Alvin, mentre Nicolò De Devitiis presenterà la striscia quotidiana Cornetto Extra Battiti, in onda da luglio ogni pomeriggio su Italia 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net