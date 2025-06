Basta precariato | dottorandi in piazza ‘Ricerca sottofinanziata’

Studenti e ricercatori italiani scendono in piazza per chiedere un cambiamento reale nel settore della ricerca. Alla Normale di Pisa e alla Scuola Superiore Meridionale, le giovani menti denunciano il precariato, i fondi insufficienti e le logiche di sfruttamento che minacciano il futuro dell’università . È giunto il momento di ascoltare la loro voce e investire seriamente nel progresso del sapere. La battaglia per un’istruzione di qualità non può più aspettare.

Alla Normale di Pisa e alla Scuola Superiore Meridionale, i giovani ricercatori alzano la voce contro il precariato e i tagli all'università . Un documento congiunto denuncia lo stato della ricerca in Italia: fondi insufficienti, logiche di sfruttamento e incertezza diffusa. La richiesta è netta: investimenti reali e fine della valutazione punitiva Precariato universitario: dottorato come

