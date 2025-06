Basta certificati medici o arrivano sanzioni | la Regione Campania avvisa i docenti dopo il boom di defezioni per la Maturità

In un momento cruciale come quello della Maturità, la Campania lancia un segnale forte: basta certificati medici a valanga, o si rischiano sanzioni. L’Ufficio scolastico regionale avverte i docenti di non approfittare delle giustificazioni per evitare le commissioni d’esame, rafforzando la trasparenza e l’equità nel delicato processo. La comunicazione, del 4 giugno, evidenzia l’importanza di rispettare le regole e tutelare la credibilità delle prove finali.

Troppi certificati medici presentati dai professori in coincidenza con l’arrivo degli esami di Maturità: è questo l’allarme lanciato dall’Ufficio scolastico regionale (Usr) della Campania. A tutti i docenti della regione, infatti, è arrivata una comunicazione ufficiale con un monito chiaro contro l’abuso delle giustificazioni mediche per rinunciare ad essere nelle commissioni d’esame. La comunicazione è del 4 giugno, che è anche la data in cui il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2025. Per questo, nel documento, l’ufficio scolastico regionale annuncia una stretta: in caso di impedimento presentato per la terza volta consecutiva negli ultimi due anni scolastici, si terrà conto del « carattere recidivante della condotta » e si procederà a una « valutazione disciplinare » per possibile « abuso o strumentalizzazione delle condizioni di salute». 🔗 Leggi su Open.online

