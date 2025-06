Basket Rimini sogna di allungare la finale con Cantù | al Flaminio maxi schermo per tifare Rbr

L'entusiasmo scalpita nei cuori dei tifosi di Rimini, pronti a vivere ogni istante della finale con passione e adrenalina. Al Flaminio, tra cori e emozioni, si accenderanno i maxischermi per sostenere RBR in una sfida che promette di essere epica. Il sogno di allungare la serie diventa realtà grazie all’energia di una città unita, pronta a scrivere un’altra pagina indimenticabile di questa avventura sportiva.

Mentre Rivierabanca Rimini proverà a lottare con tutte le sue energie al PalaFitLine di Desio per Gara 3 della finale play off di A2, al palasport Flaminio si daranno appuntamento tutti gli appassionati di pallacanestro insieme a un'intera città per seguire dal maxischermo la sfida della squadra.

La Valtur si impone in un finale al cardiopalma e allunga la serie contro Rimini - La Valtur Brindisi si impone in un finale al cardiopalma, conquistando un'importante vittoria contro la RivieraBanca Rimini.

BASKET PLAYOFF - Martedì sera Rivierabanca Rimini e Acqua San Bernardo Cantù tornano in campo per la gara2 della finale playoff. Si giocherà in un Flaminio ancora esaurito in ogni ordine di posto Vai su Facebook

In un Flaminio stracolmo, Rbr determinata a pareggiare la serie. Dell'Agnello: Pronti alle contromisure; Finale playoff, la Pallacanestro Cantù espugna il Flaminio: a Rimini i biancoblu vincono gara 1; Basket - Rbr non riesce neppure al secondo tentativo. In gara2 finale play off al Flaminio passa ancora Acqua S. Bernardo. Finale 66 a 74.

