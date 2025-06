Basket Mascio cerca agganci a Bergamo | Excelsior si fa avanti A ChorusLife solo poche partite

Nel vivace panorama del basket maschile bergamasco, le voci di un ritorno si fanno sempre più insistenti. Dopo il comunicato di fine maggio che annunciava nuovi nomi e ambizioni, l’Excelsior si fa avanti a Choruslife, mentre la Blu Basket lavora sottotraccia per consolidare il suo progetto tra Bergamo e la Brianza. La sfida è aperta: quale squadra riuscirà a catturare l’interesse e il cuore dei tifosi orobici? Solo il tempo svelerà le prossime mosse.

Bergamo. Ufficialmente, tutto tace. Dopo il comunicato diffuso il 26 maggio nel quale venivano annunciati Fabrizio Frates come direttore sportivo, Andrea Zanchi come allenatore e si affermava che era stato individuato il luogo in cui piantare le proprie radici, la Blu Basket sta continuando a lavorare sotto traccia per stanziarsi sul suolo orobico, pure se solo parzialmente. Sembra infatti che la base del progetto sarà comunque in Brianza, con allenamenti a Verano (nel centro sportivo di proprietà della tv Sportitalia) e le partite principalmente a Monza (e ci arriveremo). Per il settore giovanile invece, oltre all'ipotesi di Bernareggio si fa strada la pista cittadina, con la società Excelsior che potrebbe avviare una collaborazione anche ufficiale.