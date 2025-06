Basket giovanile verso i campionati europei | Alberto Mariuzzo convocato nella Nazionale Under 20

Il basket giovanile italiano si anima di entusiasmo e talento con la convocazione di Alberto Mariuzzo, il promettente pivot classe 2006 del biancorosso. La sua scelta per la Nazionale Under 20 in vista degli Europei di Heraklion rappresenta un importante traguardo e una grande opportunità di crescita. Con impegno e determinazione, Alberto si appresta a vivere questa avventura che potrebbe aprirgli le porte di un futuro brillante nel basket internazionale.

Il giovane pivot biancorosso classe 2006 Alberto Mariuzzo è stato chiamato a vestire la maglia della Nazionale Under 20 in preparazione degli Europei di categoria, che si terranno a Heraklion, in Grecia, dal 10 al 21 luglio. La Nazionale si radunerà il 21 giugno a Colalzo di Cadore (Belluna).

In questa notizia si parla di: nazionale - europei - alberto - mariuzzo

Basket, Europei Under 18: convocato anche il forlivese Alberto Mariuzzo; Basket, Europei Under 18: convocato anche il forlivese Alberto Mariuzzo; Azzurri in raduno a Seregno (4-12 luglio), i convocati di coach Sodini.

