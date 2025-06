Basket finale Serie A | Bologna e Brescia danno spettacolo ma gara-1 la vince la Virtus

La pallacanestro italiana si infiamma con un finale di gara mozzafiato! La prima sfida delle finali Serie A tra Virtus Bologna e Germani Brescia ha regalato emozioni fin dal primo minuto, con i bresciani avanti per tre quarti. Tuttavia, la Virtus si è dimostrata protagonista assoluta grazie a uno Shengelia in formato stellare, che ha portato Bologna alla vittoria per 90-87. Un passo importante verso il titolo, ma la serie è ancora aperta!

Si è appena conclusa alla Segafredo Arena di Bologna gara-1 delle finali della Serie a di basket e in campo sono scese la Virtus Bologna e la Germani Brescia. Ed è stata una gara-1 incredibile, con Brescia avanti per oltre tre quarti, Bologna che si affida a uno Shengelia stellare e alla fine vince la Virtus Bologna per 90-87. Il georgiano top scorer assoluto con 29 punti, con 19 per Matt Morgan per Bologna e per Brescia 16 di Bilan e in tutto cinque giocatori in doppia cifra. Parte subito bene Brescia, che dopo aver conquistato la palla a due trova le prime due marcature del match. Virtus che si sblocca con Zizic, ma insistono gli ospiti con un ottimo Bilan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, finale Serie A: Bologna e Brescia danno spettacolo, ma gara-1 la vince la Virtus

