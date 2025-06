Basket Bologna e Brescia danno spettacolo in finale scudetto | la Virtus vince gara-1

Una vittoria emozionante e ricca di suspense: la Virtus Bologna conquista gara-1 delle finali scudetto al termine di un match spettacolare contro la Germani Brescia. La sfida, combattuta fino all’ultimo secondo, ha visto Brescia dominare i primi tre quarti, ma la grinta di Shengelia e l’orgoglio bolognese hanno fatto la differenza negli ultimi minuti. Una partita che promette una serie appassionante, con le due squadre pronte a scrivere nuove emozioni sul parquet.

Si è appena conclusa alla Segafredo Arena di Bologna gara-1 delle finali della Serie A di basket e in campo sono scese la Virtus Bologna e la Germani Brescia. Ed è stata una gara-1 incredibile, con Brescia avanti per oltre tre quarti, Bologna che si affida a uno Shengelia stellare e alla fine vince la Virtus Bologna per 90-87. Il georgiano top scorer assoluto con 29 punti, con 19 per Matt Morgan per Bologna e per Brescia 16 di Bilan e in tutto cinque giocatori in doppia cifra. Parte subito bene Brescia, che dopo aver conquistato la palla a due trova le prime due marcature del match. Virtus che si sblocca con Zizic, ma insistono gli ospiti con un ottimo Bilan. 🔗 Leggi su Oasport.it