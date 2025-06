Base militare estate di mobilitazione Si parte dalle Scelte disarmanti

In un contesto di crescente tensione e militarizzazione, il movimento no base si mobilita con energia e determinazione. Un convegno, una mostra, un campeggio ai Tre Pini e due giorni di resistenza transfemminista sono solo alcune delle iniziative contro la base dei Carabinieri al Cisam e il riarmo europeo. Il 14 giugno, alle 16, al centro espositivo di San Michele degli Scalzi, si discuterĂ delle risorse economiche investite in scelte disarmanti, per promuovere un futuro di pace e solidarietĂ .

Un convegno, una mostra, un campeggio ai Tre Pini contro la base dei carabinieri al Cisam e contro il riarmo europeo, e una due giorni di resistenza in chiave transfemminista alla militarizzazione dei territori pisani e regionali. Il movimento no base rinfocola la protesta con un convegno dal titolo Scelte disarmanti, il 14 giugno dalle 16 al centro espositivo di San Michele degli Scalzi. "Affronteremo il tema delle risorse economiche, investite dal Governo e dalle banche per alimentare le spese belliche invece di sostenere il benessere della cittadinanza e incentivare un’economia di pace – anticipa Fausto Pascali, insieme a docenti universitari, studiosi della societĂ civile, giornalisti ed espressioni dei movimenti e reti europee pacifiste e antimilitariste". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Base militare, estate di mobilitazione Si parte dalle "Scelte disarmanti"

In questa notizia si parla di: base - scelte - disarmanti - militare

Il Movimento No Base promuove il convegno "Scelte disarmanti: lotte e percorsi per un Europa di Pace" - Il movimento No Base invita a riflettere sulle conseguenze delle spese militari e sui percorsi per un'Europa di pace attraverso il convegno "Scelte disarmanti, lotte e percorsi".

Dalla conferenza stampa di stamattina… Il 14 giugno si terrà il convegno “Scelte disarmanti: lotte e percorsi per un’Europa di Pace”, durante il quale con tant? ospiti discuteremo del Piano di Riarmo Europeo, degli investimenti italiani nelle infrastrutture militari Vai su Facebook

Base militare, estate di mobilitazione Si parte dalle Scelte disarmanti; Il Movimento No Base promuove il convegno Scelte disarmanti: lotte e percorsi per un Europa di Pace; SCELTE DISARMANTI | Lotte e Percorsi per un’Europa di Pace.

Base militare, estate di mobilitazione Si parte dalle "Scelte disarmanti" Da lanazione.it: Un convegno, una mostra, un campeggio ai Tre Pini contro il maxi progetto a San Piero a Grado e Pontedera: eventi trasmessi anche in streaming.