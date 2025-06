Barzagli tra Italia e Juve? Possibile ruolo nello staff di Gattuso in Nazionale | ecco quale può essere il futuro dell’ex difensore

Andrea Barzagli, ormai icona della Juventus e della Nazionale, potrebbe presto cambiare ruolo nel mondo del calcio. Dopo aver scritto pagine memorabili come difensore, si vocifera di un possibile inserimento nello staff di Gattuso, qualora l’ex campione diventasse il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Un futuro intrigante che potrebbe segnare una nuova fase nella carriera di uno dei pilastri della difesa italiana. Ecco quale potrebbe essere la sua prossima avventura.

Barzagli tra Italia e Juve? Possibile ruolo nello staff di Gattuso: tutti i dettagli sull’ex difensore bianconero. Dopo la notizia di un possibile arrivo di Barzagli alla Juve, nelle ultime ore si sta facendo strada l’opzione Nazionale per l’ex difensore bianconero. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il giocatore potrebbe essere inserito nello staff di Gattuso se dovesse essere nominato come nuovo CT. PAROLE – «Andrea Barzagli potrebbe essere inserito nello staff di Rino Gattuso nella Nazionale Italiana. Riflessioni in corso». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Barzagli tra Italia e Juve? Possibile ruolo nello staff di Gattuso in Nazionale: ecco quale può essere il futuro dell’ex difensore

