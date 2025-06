Bari sirene in lutto per il Brigadiere caduto | l' omaggio di Carabinieri e Polizia

solidarietà e rispetto, unendo la comunità in un abbraccio silenzioso di riconoscenza verso il valoroso brigadiere Carlo Legrottaglie. Un gesto che ha toccato il cuore di Bari, ricordando quanto siano fondamentali il coraggio e l’abnegazione di chi protegge quotidianamente la nostra sicurezza.

Un omaggio commosso quello che si è levato dalle strade di Bari, dove carabinieri e poliziotti hanno fatto risuonare contemporaneamente le sirene di decine di auto di servizio in memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie. Il suono lamentoso ha attraversato i quartieri della città, creando un momento di raccoglimento collettivo che ha commosso cittadini e passanti. L'iniziativa spontanea delle forze dell'ordine baresi rappresenta un gesto di profonda solidarietà verso un collega caduto in servizio, stroncato a 59 anni mentre inseguiva i rapinatori di un distributore di carburanti. Legrottaglie, originario di Ostuni e a poche settimane dalla pensione, era intervenuto con la sua pattuglia dopo la segnalazione della rapina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari, sirene in lutto per il Brigadiere caduto: l'omaggio di Carabinieri e Polizia

Sono stati arrestati i rapinatori che questa mattina hanno aperto il fuoco contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie uccidendolo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. A quanto si apprende sono stati catturati nei pressi di una masseria a Grottag

