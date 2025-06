barbra streisand nel nuovo album duetti con paul mccartney bob dylan e molti altri

Applaudita per la sua incredibile voce e la capacità di emozionare, Barbra Streisand torna con il suo attesissimo album "The Secret Of Life: Partners, Volume Two". Questa raccolta di duetti, disponibile dal 27 giugno, promette di incantare i fan con collaborazioni straordinarie da Paul McCartney a Bob Dylan, passando per Mariah Carey. Un progetto imperdibile che conferma il suo ruolo di icona senza tempo: preparatevi a scoprire un’armonia senza confini.

Barbra Streisand annuncia il nuovo album The Secret Of Life: Partners v.2, con duetti d'eccezione, da Paul McCartney a Bob Dylan e Mariah Carey. Il 27 giugno uscirà The Secret Of Life: Partners, Volume Two, l'attesissimo nuovo album di duetti di Barbra Streisand. L'album, in uscita per Columbia Records Sony Music in versione CD, vinile e digitale è da ora disponibile in pre-order. Per questo nuovo progetto di duetti, Streisand ha collaborato con le più grandi star della musica internazionale contemporanea per un totale di 11 imperdibili tracce. L'album è l'attesissima seconda parte della sua raccolta Partners, uscita nel 2014 e primo disco di duetti certificato Platino.