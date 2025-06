Bankitalia Panetta | innovazione torni al centro di economia Ue

L'Europa si prepara a una svolta epocale, con l’innovazione al centro del suo nuovo modello di crescita. Di fronte a una produttività stagnante e un ritardo tecnologico rispetto agli Stati Uniti, le parole di Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, risuonano come un invito urgente: riportare l’innovazione al cuore dell’economia europea è ormai una priorità imprescindibile per garantire un futuro più competitivo e sostenibile.

Roma, 12 giu. (askanews) – “L’innovazione è il pilastro su cui costruire un nuovo modello di crescita dell’Europa. La produttività stagnante e il ritardo tecnologico rappresentano le fragilità delle economie europee rispetto a quella degli Stati Uniti. Il contesto globale impone un cambio di passo deciso, occorre riportare l’innovazione al centro del sistema economico europeo”. Lo ha affermato Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia durante la conferenza “Competitività e innovazione: la risposta europea”, promossa da Bankitalia assieme alla Banca europea per gli investimenti. “L’intervento pubblico è essenziale per stimolare la ricerca di base e orientare gli investimenti in settori strategici”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it