Bando Rifugi | al San Jorio di Gravedona quasi 300mila euro da Regione Lombardia

Un’opportunità imperdibile per il Rifugio S. Iorio di Gravedona: con quasi 300 mila euro stanziati dalla Regione Lombardia grazie al Bando Rifugi 2024, si aprono nuove prospettive di miglioramento e innovazione. Questo investimento strategico garantirà interventi fondamentali per la manutenzione, sicurezza e accessibilità, rafforzando l’accoglienza e la qualità dei servizi offerti. Una grande occasione per valorizzare ancora di più questo angolo di paradiso alpino.

Con il Bando Rifugi 2024 la Regione ha stanziato 296.975 euro per il Rifugio S. Iorio di Gravedona ed Uniti. Si tratta di una misura molto importante che permetterà di effettuare interventi per la manutenzione, ristrutturazione, riqualificazione, innovazione tecnologica, sicurezza, accessibilità. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Bando Rifugi: al San Jorio di Gravedona quasi 300mila euro da Regione Lombardia

