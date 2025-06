Bambino scompare per sei ore | ritrovato

Una drammatica corsa contro il tempo si è conclusa con un lieto fine: dopo sei lunghe ore di angoscia, il bambino scomparso è stato ritrovato e sta bene. Le parole dell'agente della Gendarmeria di San Marino portano sollievo e speranza, ricordandoci che anche nei momenti più difficili, la solidarietà e l’impegno delle forze dell’ordine fanno la differenza. La vicenda si conclude, ma il pensiero va a chi ha vissuto quei momenti di paura.

"È qui con noi, sta bene". Sono poche parole, gracchiate dall’altro capo di un telefono da un agente della Gendarmeria di San Marino. Parole giunte intorno alle 20 di sera dalle parti di Monte Colombo, dove dalle 13.30 circa (ora dell’ultimo avvistamento), la macchina dei soccorsi si era messa in moto a pieno ritmo per ritrovare un 12enne del posto di cui si erano inspiegabilmente perse le tracce. Il 12enne, residente a Monte Colombo, secondo le ricostruzioni era uscito di casa dopo pranzo per fare un giro con gli amichetti del paese. Tuttavia l’ansia della famiglia era cresciuta con il passare delle ore quando l’adolescente non era rientrato a casa e anzi, risultava avesse il telefono staccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bambino scompare per sei ore: ritrovato

In questa notizia si parla di: bambino - ritrovato - scompare - 12enne

Bambino di 12 anni scompare a Milano: ritrovato dopo un giorno, sta bene - Dopo una giornata di apprensione, il bambino di 12 anni scomparso a Milano è stato ritrovato sano e salvo.

Bambino di 12 anni scompare a Milano: ritrovato dopo un giorno, sta bene https://ift.tt/9kEitep https://ift.tt/vz6aZyO Vai su X

Rossella Casini ha 24 anni quando scompare. E scompare davvero, nel senso che il suo corpo non viene mai ritrovato. Di lei resta solo una fotografia. Rossella viene fatta sparire, la sua colpa: amare ed essere amata da Francesco Frisina, appartenente a un Vai su Facebook

Bambino scompare per sei ore: ritrovato; Bambino di 12 anni scompare a Milano: ore di ansia per la famiglia; Ritrovato il bambino di 12 anni che era scomparso a Milano, non si avevano notizie da ieri sera.

Bambino scompare per sei ore: ritrovato Scrive ilrestodelcarlino.it: Momenti di paura ieri a Monte Colombo, un 12enne ha fatto perdere le proprie tracce per poi essere individuato in serata a San Marino ...