Bambino di 11 anni investito da un'auto mentre va in bici a Caslino d'Erba | è grave

Un tragico incidente ha scosso Caslino d'Erba: un bambino di 11 anni, investito mentre pedalava, si trova in gravi condizioni. La scena ha lasciato sgomenta la comunitĂ e richiede un'attenzione immediata ai motivi che hanno portato a questo drammatico episodio. L'intera cittadinanza ora si stringe attorno alla famiglia del giovane, auspicando una pronta ripresa. Continua a leggere.

Mercoledì pomeriggio un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta a Caslino d'Erba (Como). Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori, che l'hanno trasferito d'urgenza all'ospedale di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambino - anni - investito - auto

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autoritĂ . I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Sassari: Auto travolge bimbo di 9 anni: è gravissimo. Stava attraversando sulle strisce pedonali ,quando nel pomeriggio di ieri un bambino di 9 anni è stato investito da un auto nella via principale di Bancali, davanti a una tabaccheria. Il piccolo è stato portato c Vai su Facebook

Bambino in bicicletta investito da un'auto nella borgata di Bancali https://ift.tt/TdPh5up https://ift.tt/SmFpn5N Vai su X

Bambino di 11 anni investito da un’auto mentre va in bici a Caslino d’Erba: è grave; Bambino di 11 anni gravissimo: è stato investito da un'auto a Caslino d'Erba; Dodicenne in bicicletta investito da un'auto.

Bambino di 11 anni investito da un’auto mentre va in bici a Caslino d’Erba: è grave Come scrive fanpage.it: Mercoledì pomeriggio un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta a Caslino d'Erba (Como) ...