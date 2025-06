Bambini strattonati e insultati i neri chiamati Zulù | sospese 2 educatrici in una scuola materna di Asti

Una terribile scoperta scuote Asti: due educatrici di una scuola materna sono state sospese dopo che le microspie, installate dai carabinieri, hanno documentato atti di violenza e abuso sui bambini. Scene di strattoni e insulti, che lasciano sgomenti e sollevano un grande problema di tutela dei piĂą piccoli. La comunitĂ si interroga su come prevenire simili tragedie e garantire un ambiente sicuro e amorevole per ogni bambino. Continua a leggere.

Gli abusi sono stati documentati con microspie installate dai carabinieri, che hanno immortalato momenti di violenze fisiche e psicologiche, con bambini strattonati per evitare che si allontanassero dal loro posto a tavola e altri sottoposti a castighi immotivati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

