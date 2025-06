Ballerina raccontato dal regista e da Norman Reedus di The Walking Dead che vi compare in modo incisivo

Ballere, grazia e mistero si intrecciano in "Ballerina", un film presentato in anteprima al Taormina Film Festival. Il regista Len Wiseman e Norman Reedus, star di The Walking Dead, hanno condiviso impressioni e aneddoti sul progetto, in cui Reedus interpreta un enigmatico fuggitivo. La loro testimonianza svela come la protagonista, Eve, si immerge in un mondo oscuro per vendicare il padre e scoprire segreti nascosti. Ecco cosa hanno raccontato del...

Ballerina è stato presentato in anteprima alla 71^ edizione del Taormina Film Festival. Per l’occasione sono intervenuti il regista Len Wiseman e l’attore di The Walking Dead Norman Reedus, che nel film interpreta una piccola parte, ma incisiva. È il fuggitivo Daniel Pine, rintanato nel Continental Hotel di Praga con la figlia, a cui Eve chiede aiuto per rintracciare i membri della setta che ha ucciso il padre. Ecco che cosa hanno raccontato del film, di John Wick e di Ana de Armas. «Da sempre sono un fan della saga», afferma Wiseman, «ho cercato di portare nel film una certa coerenza e di avere rispetto nei confronti del film originale». 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Ballerina raccontato dal regista e da Norman Reedus di The Walking Dead, che vi compare in modo incisivo

Ballerina: Ana de Armas tra azione e segreti del set | Intervista al regista dello spin-off John Wick - Preparati a entrare nel mondo affascinante di Ballerina, lo spin-off di John Wick con Ana de Armas. In questa intervista esclusiva, il regista Len Wiseman svela i segreti del set, le scene d'azione mozzafiato e lo stile inconfondibile che rendono il film un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

