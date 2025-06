Ballerina Len Wiseman e Norman Reedus | Entrare nel mondo di John Wick? Un lavoro da lista dei desideri

Al 71º Taormina Film Festival, il mondo di John Wick si arricchisce di nuove star: Len Wiseman e Norman Reedus. Tra sguardi intriganti e look sofisticati, i due hanno presentato in anteprima il quinto capitolo della saga, portando sul grande schermo un’energia unica. La loro presenza rende l’evento ancora più memorabile, dimostrando come la passione e il talento possano trasformare un sogno in realtà. Entrare nel mondo di John Wick ora è davvero un lavoro da lista dei desideri.

Il regista e l'attore hanno presentato il quinto capitolo del franchise di John Wick al 71º Taormina Film Festiva. In sala. Occhiali da sole, camicia di seta nera con motivi floreali bianchi e un look total black come il suo regista, Len Wiseman. Norman Reedus chiacchiera prima dell'inizio dell'intervista scherzando sui rispettivi outfit. La coppia è volata al 71º Taormina Film Festival per presentare in anteprima Ballerina, film di apertura della kermesse e quinto capitolo del franchise di John Wick con protagonista Ana de Armas la cui trama si colloca temporalmente tra Parabellum e John Wick 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballerina, Len Wiseman e Norman Reedus: “Entrare nel mondo di John Wick? Un lavoro da lista dei desideri”

In questa notizia si parla di: john - wick - ballerina - wiseman

Mister Movie | Trailer Io Sono Nessuno 2, il ritorno di Bob Odenkirk che prende in giro John Wick - Preparati a un mix esplosivo di azione e comicità con "Io Sono Nessuno 2 - Il Ritorno", il sequel che vede Bob Odenkirk tornare in un ruolo che ironizza su John Wick.

Il film Ballerina apre il Taormina Film Fest, Len Wiseman e Norman Reedus nell’universo di John Wick Vai su Facebook

Eve Macarro è come il fuoco: affascina, scalda, travolge. E non chiede il permesso. #Ballerina è dal 12 giugno al cinema. Un film di Len Wiseman, dal mondo di John Wick. Vai su X

Ballerina, di Len Wiseman. Recensione dello spin off di John Wick; Ballerina, Len Wiseman: ho puntato su scene d'azione mai viste; Ballerina: la recensione del film spin-off di John Wick diretto da Len Wiseman.

Len Wiseman e Norman Reedus: «Ballerina non è uno spin-off di John Wick» Da ciakmagazine.it: on”, dice il regista Len Wiseman con l’attore Norman Reedus incontrando il pubblico del 71° Taormina ...