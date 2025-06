Ballerina la Recensione | Ana de Armas funziona ma c’è un grosso ‘però’

Negli ultimi dieci anni, il panorama cinematografico ha subito un’evoluzione complessa, con un proliferare di action movie basati su proprietà intellettuali consolidate e un progressivo impoverimento dell’offerta originale. La critica si è accentuata verso un’industria che preferisce progetti sicuri, spesso deludenti, a spunti innovativi e audaci. Ma in questo scenario, emergono ancora opere che sfidano le tendenze, rinnovando il genere e sorprendendo il pubblico.

Nel corso dell’ultima decade in molti hanno denunciato un lento e inesorabile impoverimento della proposta che registi, autori e produttori hanno riversato sul mercato in termini di action movie basati su nuove proprietà intellettuali, lamentando una nefasta tendenza dell’industria a rifugiarsi in progetti dal risultato certo (in realtà spesso rivelatisi false garanzie), che potessero appoggiarsi su uno zoccolo duro di appassionati utili a far incassare il film ben prima che questo giungesse in sala, poiché decisi a recarsi al cinema anche semplicemente per osservare il proprio supereroe preferito sul grande schermo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it