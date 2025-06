Balle Spaziali | volti noti tornano nel nuovo film!

Preparati a un ritorno spaziale con un cast stellare! Dopo la conferma di Mel Brooks nei panni di Yogurt, arriva anche il coinvolgimento di Bill Pullman e Rick Moranis, pronti a rivivere i loro iconici personaggi. A queste star si aggiunge la fresca presenza di Keke Palmer, promettendo nuove emozioni. I dettagli sulla trama sono ancora top secret, ma l’attesa cresce: il nuovo film di Balle Spaziali si preannuncia imperdibile!

Subito dopo la notizia che Mel Brooks tornerà nel ruolo di Yogurt per il nuovo film di Balle Spaziali, arriva da Deadline la conferma che anche Bill Pullman e Rick Moranis torneranno a bordo del franchise. I due attori torneranno ai rispettivi ruoli originali e a loro si unisce Keke Palmer in un ruolo inedito. I dettagli della trama sono ancora riservati. Josh Greenbaum dirigerà il film da una sceneggiatura di Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, come annunciato a giugno dello scorso anno. Gad dovrebbe anche recitare e produrre insieme a Brian Grazer e Jeb Brody, Brooks e Greenbaum di Imagine Entertainment, con Kevin Salter, Adam Merims, Samit e Hernandez come produttori esecutivi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it