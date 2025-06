Balle Spaziali 2 Mel Brooks l' annuncia in un video ma sarà nel cast del film con Rick Moranis e Bill Pullman? Sembra di sì

Il mondo del cinema è in fermento: Mel Brooks annuncia con un video esilarante l’arrivo di Balle Spaziali 2, mentre si svela un cast stellare con Rick Moranis e Bill Pullman. Tuttavia, la notizia sorprendente è la presenza di Moranis, ormai lontano dalle scene. Con Brooks vicino ai 99 anni, questa reunion sembra uscita da un sogno nostalgico. Resta da scoprire come questa saga spaziale continuerà a divertire e sorprendere gli appassionati.

