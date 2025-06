Balle spaziali 2 | Mel Brooks annuncia il suo ritorno nel sequel

Preparati a ridere di gusto: Mel Brooks torna nel sequel di "Balle spaziali", portando sul grande schermo il suo iconico personaggio Yogurt. Dopo aver contribuito come produttore, l’attore e regista si reinventa ancora una volta, regalando ai fan un ritorno imperdibile in questa commedia spaziale cult del 1987. La risata è garantita: non perdere la sua performance memorabile che promette di riportare in auge il genio di Brooks come mai prima d'ora.

Un divertente video condiviso online ha annunciato il ritorno di Mel Brooks sul grande schermo in occasione di Balle spaziali 2. Amazon MGM Studios ha annunciato con un divertente video che Mel Brooks riprenderà il ruolo di Yogurt in occasione di Balle spaziali 2, il sequel del film cult del 1987. La star era già coinvolta come produttore e, ora, ritornerà anche davanti alla macchina da presa per riproporre il personaggio che nella commedia era un alieno e mentore di Stella Solitaria. Il ritorno di Balle spaziali La divertente descrizione del sequel di Balle Spaziali lo definisce come "Un Non-Prequel Non-Reboot Sequel Parte Due ma con degli elementi di reboot e film che espande il franchise". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Balle spaziali 2: Mel Brooks annuncia il suo ritorno nel sequel

In questa notizia si parla di: balle - spaziali - brooks - ritorno

Mel Brooks torna nel ruolo di Yogurt nel nuovo film di Balle Spaziali - Prepariamoci a un viaggio spaziale ancora più irresistibile: Mel Brooks torna a interpretare Yogurt, il celebre mentore alieno di Balle Spaziali, nel nuovo film prodotto da Amazon MGM Studios.

Immagini che puoi sentire... (Curiosità nei commenti) #ilcinegico #ballespaziali Vai su Facebook

Balle spaziali 2: Mel Brooks annuncia il suo ritorno nel sequel; Balle Spaziali 2: il sequel è una lettera d'amore a Mel Brooks... ma che fatica spiegargli Star Wars!; Dossier: Balle Spaziali, Mel Brooks rastrella il deserto della fantascienza.

Balle spaziali 2: Mel Brooks annuncia il suo ritorno nel sequel Lo riporta msn.com: Amazon MGM Studios ha annunciato con un divertente video che Mel Brooks riprenderà il ruolo di Yogurt in occasione di Balle spaziali 2, il sequel del film cult del 1987.