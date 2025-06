Balerdi Juve | la dirigenza può inserire due contropartite per sbloccare l’affare? Ecco chi potrebbe essere gradito al Marsiglia Ultime

La Juventus lavora alacremente per rinforzare la sua difesa e, secondo le ultime indiscrezioni, si vocifera di possibili contropartite da offrire al Marsiglia per sbloccare l’affare Balerdi. La strategia potrebbe coinvolgere nomi graditi ai francesi, aprendo così nuove prospettive sul mercato. Scopriamo chi potrebbero essere le pedine giuste per portare a termine questa trattativa e rafforzare il reparto difensivo bianconero.

Balerdi Juve: la dirigenza pensa a due contropartite per sbloccare l'operazione? Ecco chi potrebbe essere gradito al Marsiglia. Ultime. Il mercato Juve è attivo sul fronte difensori centrali, con l'obiettivo di rafforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. Come riferito da Calciomercato.com, il nome in cima alla lista dei desideri bianconeri è Leonardo Balerdi, l'imponente difensore argentino classe 1999 attualmente in forza all' Olympique Marsiglia. Con un passato nelle giovanili del Boca Juniors e un'esperienza al Borussia Dortmund, Balerdi si è affermato come un elemento chiave nella difesa dell'OM.

