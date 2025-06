Balerdi Juve Gazzetta il difensore può balzare in cima alla lista degli obiettivi per la retroguardia | tutte le novità

Balerdi, il giovane difensore dell’Olympique Marsiglia, potrebbe presto diventare il nuovo obiettivo principale della Juventus per rinforzare la retroguardia. Con grande talento e una crescita costante, l’argentino si sta facendo notare come alternativa di qualità ai profili più quotati. La sua possibile candidatura in cima alla lista dei desideri bianconeri apre nuove prospettive per il mercato di gennaio, e le ultime novità promettono di portare sorprese in casa Juventus.

Balerdi Juve (Gazzetta dello Sport), il difensore dell’Olympique Marsiglia può balzare in cima alla lista degli obiettivi per la retroguardia: le novità. Tra i difensori accostati al calciomercato Juve in questa finestra pre Mondiale per Club c’è anche e soprattutto Balerdi, argentino che ha fatto vedere già grandi cose in Francia con il suo Olympique Marsiglia. Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport sulle sue tracce c’è anche la Vecchia Signora, che in quella porzione di campo almeno un investimento lo farà. Non sarà semplice, ma il suo nome sta prendendo sempre più piede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve (Gazzetta), il difensore può balzare in cima alla lista degli obiettivi per la retroguardia: tutte le novità

Balerdi Juve, è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia: svelata la volontà del difensore. Cosa sta succedendo - Il calciomercato della Juventus si infittisce di nuovi intrighi e suggestioni, con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: secondo Giovanni Albanese, Tudor avrebbe puntato forte su Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia.

La Juventus è alla ricerca di un centrale per la prossima stagione Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo Balerdi è finito sul taccuino della società bianconera Il difensore è un pupillo di Tudor che già lo ha allenato all’OM nella stagione 2 Vai su Facebook

Balerdi del Marsiglia è un vero e proprio pallino per la Juve Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe pensando di inserire nella trattativa uno tra Nico Gonzalez e Mbangula per abbattere la richiesta del club francese ? #Juve #Calcio Vai su X

