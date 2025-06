Baldur’s gate 3 | il follower che merita maggiore attenzione dopo la patch 8

Dopo l’ultima patch, Baldur’s Gate 3 si arricchisce di nuove sfumature, ma alcuni personaggi secondari come Yenna meritano ancora maggiore attenzione. La crescita del gioco apre interessanti possibilità di approfondimento per questi follower, capaci di influenzare profondamente l’esperienza di gioco. In questo articolo, esploreremo lo stato attuale di Yenna e suggeriremo idee per valorizzarne appieno il ruolo narrativo, rendendo ogni interazione un vero e proprio punto di svolta.

La crescita e l'evoluzione di Baldur's Gate 3 hanno portato numerosi aggiornamenti, ma alcuni aspetti legati ai personaggi secondari risultano ancora poco approfonditi. In particolare, la figura di Yenna rappresenta un esempio di potenziale non pienamente sfruttato all'interno del gioco. Questo articolo analizza lo stato attuale del personaggio e propone possibili miglioramenti per arricchirne il ruolo narrativo. lo stato attuale di Yenna in Baldur's Gate 3. Yenna come personaggio secondario. Yenna viene introdotta nel gioco subito dopo l'ingresso a Rivington, apparendo come un NPC che si limita a interagire con il protagonista in modo molto limitato.

