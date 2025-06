Baldaccio Bruni | nuovi acquisti per la stagione Gorini e Valori tra i colpi

La Baldaccio Bruni si prepara a scalare la prossima stagione con nuovi acquisti di grande talento. Il direttore sportivo Alessandro Bruni ha già piazzato tre colpi importanti, tra cui il rinforzo del centrocampo con Giacomo Gorini, veterano con oltre 400 presenze e un bagaglio di esperienza. Questi investimenti promettono di elevare il livello della squadra, rendendo la stagione alle porte ricca di aspettative e successi. La squadra si appresta a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante.

AREZZO Prime operazioni che in entrata della Baldaccio Bruni. Il direttore sportivo Alessandro Bruni ha concluso tre operazioni destinate a cambiare il volto della squadra in vista della prossima stagione. Il primo colpo è per il centrocampo e risponde al nome di Giacomo Gorini, bandiera del Sansepolcro, oltre 400 presenze, con trascorsi anche a Correggio, Città di Castello e Montevarchi. Con lui arrivano in biancoverde gli attaccanti Riccardo Valori e Luca Bartoccini. Valori, figlio d’arte, unisce tecnica e rapidità. Cresciuto nel vivaio dell’Alto Tevere ha avuto anche altre esperienze in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net