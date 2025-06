Bacio non consensuale alla sindaca di Bardonecchia e peculato | chiesti tre anni e mezzo di carcere per l' ex comandante dei vigili

Un caso che scuote Bardonecchia e mette sotto i riflettori il rispetto delle istituzioni: la procura di Torino ha chiesto tre anni e sei mesi di carcere per l'ex comandante dei vigili Antonio Lovera, coinvolto in accuse di molestie e peculato. La vicenda, ancora in fase di dibattimento, solleva importanti questioni sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza nella pubblica amministrazione, dimostrando quanto sia fondamentale affrontare con fermezza ogni forma di abuso di potere.

Tre anni e sei mesi di carcere. È questa la richiesta della procura di Torino per Antonio Lovera, ex comandante dei vigili di Bardonecchia. Oggi, giovedì 12 giugno 2025, la pubblico ministero Giulia Rizzo ha chiesto di condannarlo sia per le presunte molestie nei confronti della sindaca Chiara. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Bacio non consensuale alla sindaca di Bardonecchia e peculato: chiesti tre anni e mezzo di carcere per l'ex comandante dei vigili

