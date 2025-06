Baby Touché bandito da tutti i locali del Padovano e da tutti gli impianti sportivi d' Italia dopo l' aggressione in piscina

Una decisione severa che mira a tutelare la sicurezza di tutti, ma solleva anche interrogativi sulla gestione della violenza e sulla riabilitazione. Baby Touch233, noto per le sue bravate, ora si trova isolato e senza accesso a luoghi pubblici essenziali. Questo provvedimento rappresenta un passo importante nel mantenimento dell’ordine e della tranquillità , ma ci spinge a riflettere sul percorso di reintegrazione e sulla responsabilità sociale di ciascuno di noi.

MONSELICE (PADOVA) - Bandito per tre anni da tutti i locali, le aree urbane e gli esercizi pubblici dell'intera provincia di Padova e da tutti gli impianti sportivi d'Italia oltre che, per.

