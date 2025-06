Azioni Boeing giù dell’8% dopo l’incidente Percorso di risanamento a rischio

Le azioni Boeing, in particolare le quotazioni GJ249 e DL82178, sono state pesantemente influenzate dall’incidente del 787 Air India, determinando un calo superiore all’8% nel pre-mercato. Dopo un difficile percorso di risanamento sotto la guida di Kelly Ortberg, la compagnia si trova ora a dover affrontare nuove sfide che mettono a rischio la sua stabilità, lasciando il mercato in attesa di sviluppi importanti. La settimana scorsa il gruppo ha siglato un...

Immediato il contraccolpo dell’incidente del 787 Air India sulle azioni del costruttore Boeing che, nel pre mercato, calano di oltre l’8%. La compagnia statunitense, con il nuovo amministratore delegato Kelly Ortberg, aveva da poco recuperato una certa stabilità dopo una fase molto complicata, a causa dei numerosi problemi e incidenti che avevano coinvolto altri modelli, principalmente i 737 max. La settimana scorsa il gruppo ha siglato un accordo con il Dipartimento di Giustizia statunitense per evitare procedimenti giudiziari per due incidenti, dietro al pagamento di 1,1 miliardi di dollari. Come parte dell’accordo, la Boeing ha anche ammesso di aver cospirato per ostacolare le attività del gruppo di valutazione degli aeromobili della Federal Aviation Administration. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it