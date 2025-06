Avis e donne volontarie Un incontro sul loro ruolo

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’Avis Provinciale di Bondeno promuove un importante incontro dedicato al ruolo delle donne volontarie. Con una tavola rotonda al Centro Culturale 2000, si discuterà di come il loro impegno possa fare la differenza, in linea con lo slogan “Dona il sangue, dona il plasma, insieme salviamo vite”, ispirato dall’Oms. L’obiettivo, ha ricordato il gruppo dirigente con in testa Gabriele, è rafforzare la consapevolezza e l’importanza di questa preziosa solidarietà.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’Avis Provinciale ha scelto Bondeno per veicolare le proprie iniziative, con una tavola rotonda al Centro Culturale 2000 con protagoniste le donne. ’Dona il sangue, dona il plasma, insieme salviamo vite’ è lo slogan scelto dall’Avis per pubblicizzare un messaggio che riprende il claim ufficiale proposto dall’Oms. L’obiettivo, ha ricordato il gruppo dirigente con in testa Gabriele Anania, presidente Avis provinciale Ferrara, è "sottolineare il profondo impatto che i donatori di sangue hanno sulle vite di chi ne ha bisogno"; l’Avis Provinciale vuole inoltre evidenziare il ruolo cruciale della presenza femminile nel mondo del volontariato e della società, promuovendo sabato una tavola rotonda sul tema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avis e donne volontarie. Un incontro sul loro ruolo

