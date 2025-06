Aversa lavori tribunale di Napoli Nord prorogati | si attende ok de dirigenti per aree parcheggio alternative

Si attende il via libera dei dirigenti del comune di Aversa per le aree parcheggio alternative che si potranno utilizzare durante i lavori al Tribunale di Napoli Nord di Aversa. Con l'inagibilità del parcheggio interno da 350 posti, personale amministrativo, giudici e avvocati dovranno trovare altre soluzioni per tamponare l'emergenza.

