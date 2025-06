Aversa lavori tribunale di Napoli Nord prorogati | si attende l’ok dei dirigenti per aree parcheggio alternative

Lavori in corso al Tribunale di Napoli Nord di Aversa, con proroghe che si protraggono e l’attesa del via libera dei dirigenti comunali per le aree parcheggio alternative. Una sfida logistica che coinvolge giudici, avvocati e personale amministrativo, costretti a trovare soluzioni temporanee per garantire la continuità del servizio. Scopriamo insieme come si sta affrontando questa emergenza e quali saranno le prossime mosse dell’amministrazione locale.

Si attende il via libera dei dirigenti del comune di Aversa per le aree parcheggio alternative che si potranno utilizzare durante i lavori al Tribunale di Napoli Nord di Aversa. Con l'inagibilità del parcheggio interno da 350 posti, personale amministrativo, giudici e avvocati dovranno trovare altre soluzioni per tamponare l'emergenza.

