Avengers | Doomsday potrebbe esserci spazio anche per Riri Williams?

L'universo Marvel si prepara a un nuovo capitolo epico con Avengers: Doomsday, ma tra sorprese e attese crescenti, i fan si chiedono se Riri Williams avrà un ruolo in questa avventura. L'annuncio del cast ha acceso il dibattito, lasciando spazio a molte ipotesi e speranze. La domanda è: potrebbe questa giovane genio diventare una protagonista chiave? Scopriamolo insieme nel viaggio verso il futuro dei Vendicatori.

Il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday ha riservato qualche sorpresa (nessuno si aspettava così tanti attori dai film sugli X-Men della 20th Century Fox), ma i fan sono rimasti probabilmente più scioccati nel non vedere nessun nome dalle serie Disney+ dei Marvel Studios sullo schienale di quelle sedie. Il concept art "trapelato" di Doomsday Secret Wars che ha fatto il giro del web qualche tempo fa mostrava personaggi del calibro di Kate Bishop ( Hailee Steinfeld ), Kamala Khan ( Iman Vellani ) e Billy Maximoff ( Joe Locke ), e si prevede che i Giovani Vendicatori – o i Campioni, come saranno probabilmente conosciuti nell'MCU – si riuniranno in uno di questi enormi film evento.