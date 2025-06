Avellino scontro in Aula sulla nomina al Piano di Zona Nargi demolisce Cucciniello | Falsità inaccettabili Ho il verbale

Nel cuore di Avellino si scatena un acceso scontro in aula sulla nomina al Piano di Zona, con Demolisce Cucciniello che smaschera falsità inaccettabili, supportata da verbali che evidenziano le incongruenze. Un confronto acceso che mette in discussione la trasparenza e l’integrità della gestione politica locale. La vicenda promette ulteriori sviluppi: resterete sintonizzati per seguire ogni dettaglio di questa battaglia cruciale per il futuro della città.

AVELLINO – È in corso in queste ore il Consiglio comunale che sta registrando un acceso confronto all’interno della maggioranza. Al centro del dibattito, la nomina di Giovanna Vecchione alla presidenza del Piano di Zona, contestata dalla consigliera Teresa Cucciniello del gruppo “Viva la Libertà”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, scontro in Aula sulla nomina al Piano di Zona. Nargi demolisce Cucciniello: “Falsità inaccettabili. Ho il verbale”

