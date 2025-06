Avellino il Consiglio Comunale dice no agli animali nei circhi

L'Avellino si schiera con fermezza contro lo sfruttamento degli animali nei circhi, approvando una mozione che ne vieta l’uso durante gli spettacoli. Una decisione importante che riflette il crescente impegno della città per il benessere animale e il rispetto della dignità di tutte le creature. Con questa scelta, il Comune dimostra come sensibilità e solidarietà possano guidare politiche più etiche e consapevoli, ponendo le basi per un futuro più rispettoso e umano.

È stata approvata oggi, durante la seduta del Consiglio Comunale, una mozione che esprime la contrarietà dell'amministrazione cittadina all'utilizzo di animali negli spettacoli circensi. A presentarla è stato Antonio Aquino, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha illustrato il

