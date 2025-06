Avellino bocciata la mozione sui fondi Prius | Nargi vota contro la maggioranza

L’Avellino si rinnova tra tensioni e decisioni importanti: la recente bocciatura della mozione sui fondi Prius, con 12 voti contrari, mette in evidenza le divisioni politiche e il dibattito acceso sul futuro della città. Nargi, che ha votato contro la maggioranza, rappresenta un elemento di spinta al cambiamento. Questa vicenda apre nuovi scenari per il governo locale, lasciando aperta la strada a ulteriori confronti e riflessioni su come gestire le risorse pubbliche.

AVELLINO – È stata bocciata con 12 voti contrari la mozione presentata ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento del Consiglio comunale (protocollo n. 28322 del 10 aprile 2025) dai gruppi “Davvero” e “Viva la Libertà”. Il testo, avente a oggetto i fondi Prius e gli indirizzi di spesa connessi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, bocciata la mozione sui fondi Prius: Nargi vota contro la maggioranza

In questa notizia si parla di: avellino - bocciata - mozione - fondi

Avellino, bocciata la mozione sui fondi Prius: Nargi vota contro la maggioranza; Nargi vota contro i festiani: “Ho chiesto più volte di ritirare la mozione, ma lettera morta”; Vedelago, respinta mozione sulla scuola: «Negati fondi ai corsi di italiano per stranieri».

Nargi vota contro i festiani: “Ho chiesto più volte di ritirare la mozione, ma lettera morta” Si legge su irpinianews.it: Bocciata la mozione presentata dai gruppi di maggioranza “Davvero” e “W la Libertà” dal titolo “fondi Prius e indirizzi di spesa”.